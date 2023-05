Pour les amateurs de vitesse et de sensations fortes, le Circuit Pondinois à Pont d’Ain dans l’Ain offre une expérience de karting outdoor inoubliable.

Le circuit de karting pondinois à Pont d’Ain est une destination idéale pour les amateurs de sensations fortes et de vitesse. Avec son circuit technique et rapide, il offre une expérience de conduite passionnante pour les conducteurs de tous niveaux. Nous allons explorer les différents aspects du circuit pondinois, notamment son emplacement, les types de karts disponibles, le circuit de karting lui-même, les sessions et les tarifs, les stages de pilotage, les événements spéciaux, la sécurité et bien plus encore.

Emplacement et accès

Le circuit pondinois est situé à seulement 22 km au sud de Bourg-en-Bresse, dans la belle région de l’Ain. Pour y accéder, il suffit de prendre la route D1075 et de suivre les panneaux jusqu’au circuit. Il est également possible de se rendre au circuit en train ou en bus depuis les villes environnantes.

Types de karts disponibles

Le circuit pondinois propose des karts pour adultes de 270CC qui sont rapides et puissants. Pour les enfants, il n’y a pas d’informations sur les karts disponibles, donc il est préférable de contacter le circuit directement pour plus de détails. Les karts sont régulièrement entretenus et révisés pour garantir leur sécurité et leur performance.

Circuit de karting

Le circuit pondinois est l’un des circuits de karting les plus techniques de la région. Avec une longueur de piste de plus de 1,2 km, il offre de nombreux virages et obstacles qui mettent à l’épreuve les compétences de conduite des conducteurs. La surface de la piste est en asphalte et offre une adhérence exceptionnelle, même par temps humide.

Organisation et tarifs des sessions de karting

Le circuit pondinois propose des sessions de karting de 10 minutes pour les adultes et les enfants. Les tarifs pour une session de karting pour adultes sont de 17 €, pour les enfants dès 8 ans, 13 € et pour les personnes en situation de handicap, 20 €. Il est également possible de louer des karts pour des sessions plus longues. Pour les groupes, des tarifs préférentiels sont disponibles sur demande.

Stages de pilotage

Le circuit pondinois propose également des stages de pilotage pour les conducteurs de tous niveaux. Les stages sont animés par des instructeurs qualifiés qui fournissent des conseils de conduite précieux pour améliorer les compétences des conducteurs. Les stages sont disponibles à partir de 90 € et durent généralement plusieurs heures.

Événements spéciaux

Le circuit pondinois est un lieu idéal pour les événements spéciaux tels que les anniversaires, les enterrements de vie de garçon et les séminaires d’entreprise. Les tarifs spéciaux sont disponibles pour les groupes et les événements peuvent être personnalisés en fonction des besoins des clients.

Sécurité

Le circuit pondinois est équipé de mesures de sécurité de pointe pour garantir la sécurité des conducteurs et des spectateurs. Les karts sont équipés de ceintures de sécurité et les conducteurs sont tenus de suivre les règles de sécurité strictes en tout temps. Les instructeurs sont également présents sur le circuit pour fournir des conseils de sécurité supplémentaires.

Contact

Pour plus d’informations sur le Circuit Pondinois, n’hésitez pas à les contacter :

Téléphone : 04 74 38 89 67

Site web : circuitpondinois.com

Que vous soyez débutant ou pilote expérimenté, le Circuit Pondinois à Pont d’Ain est l’endroit idéal pour vivre une expérience de karting outdoor mémorable. Profitez de ce circuit technique et rapide pour assouvir votre soif de vitesse et de sensations fortes.

Vidéo du circuit