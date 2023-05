Le Circuit de Karting Montaudran à Toulouse

Karting à Toulouse, le circuit de Montaudran

Vous êtes un passionné de sensations fortes et vous habitez Toulouse ou ses environs ? Le circuit de karting de Montaudran est une expérience à ne pas manquer. Dans cet article, nous allons vous présenter ce circuit de karting indoor, vous donner toutes les informations nécessaires sur les tarifs, les formules de groupe, les droits de piste et les horaires d’ouverture. Nous vous donnerons également des conseils pour une session de karting réussie et les règles de sécurité à respecter.

Présentation du circuit

Le circuit de karting Montaudran est un circuit de karting indoor situé dans la Haute-Garonne, à proximité de Toulouse. Il dispose d’un espace couvert pour des sessions de karting en toute sécurité. Le circuit propose des karts adaptés aux enfants et aux adultes, avec des puissances allant de 160cc à 270cc.

Accès au circuit de karting Montaudran à Toulouse

Le circuit de karting Montaudran est facilement accessible depuis Toulouse. Il est situé au sud-est de la ville, et il est possible d’y accéder en voiture, en transports en commun ou à vélo.

Caractéristiques du circuit de karting Montaudran

Le circuit de karting indoor du Karting Montaudran est l’un des plus appréciés de la région. Avec une longueur adaptée aux débutants comme aux pilotes confirmés, le circuit propose une variété de virages et de lignes droites pour une expérience de conduite optimale. Les karts pour enfants ont une puissance de 160cc et les karts pour adultes une puissance de 270cc. Le circuit propose également des formules de groupe sur réservation pour les entreprises et les particuliers.

Les tarifs du circuit de karting de Toulouse / Montaudran

Plus d’informations

Pour plus d’informations sur le circuit de karting Montaudran, vous pouvez consulter le site web www.kartingtoulouse.com ou contacter le circuit par téléphone au 0562163200.

Les horaires d’ouverture du circuit de Toulouse

Les horaires d’ouverture du circuit de karting Montaudran varient en fonction des vacances scolaires et des jours de la semaine. En période de vacances scolaires, le circuit est ouvert tous les jours de 14h à 2h. En dehors des vacances scolaires, les horaires d’ouverture sont les suivants :

Lundi : 19h-2h

Mardi au vendredi : 14h-2h

Weekend : 10h30-12h30 et 14h-2h

Les avantages du karting

Le karting est un sport mécanique qui permet de vivre des sensations fortes et de tester ses compétences en tant que pilote. C’est également une activité conviviale qui peut être pratiquée en groupe, en famille ou entre amis. Le karting peut être une bonne occasion de se divertir et de partager un moment de plaisir avec les autres.

Conseils pour une session de karting réussie

Portez des vêtements confortables et adaptés à la pratique sportive

Écoutez attentivement les consignes données par le moniteur avant de prendre la piste

Respectez les autres pilotes et les règles de sécurité en vigueur

Soyez prudent sur la piste et ne prenez pas de risques inutiles

N’hésitez pas à demander des conseils aux moniteurs pour améliorer votre pilotage

Les règles de sécurité du karting

Le karting est un sport mécanique qui peut comporter des risques. Pour garantir la sécurité des pilotes, le circuit de karting Montaudran a mis en place plusieurs règles de sécurité, notamment :

Le port d’un casque homologué est obligatoire sur la piste

Les chaussures ouvertes et les sandales ne sont pas autorisées sur la piste

Les pilotes doivent respecter les distances de sécurité avec les autres karts

Les consignes données par les moniteurs doivent être respectées en tout temps

Conclusion

Le Karting Montaudran à Toulouse offre une expérience de karting inoubliable pour les amateurs de sensations fortes. Avec des karts adaptés aux enfants et aux adultes, des formules variées pour les groupes et les anniversaires, et un personnel expérimenté pour assurer votre sécurité, vous êtes assuré de passer un moment riche en adrénaline et en divertissement. N’hésitez pas à visiter leur site web pour obtenir plus d’informations ou à les contacter pour réserver votre session.

Karts disponibles à la location

Vous pourrez louer différents types de karts pour profiter de la piste :

Kart Enfant Sodi Fun Kid 160cc 5cv 4T pour les 7 à 11 ans

Kart Adulte Sodi GT5 270cc 8cv 4T à partir de 14 ans

Tarifs des sessions indoor de 10 minutes

1 session enfant ou étudiant : 14 € en semaine ou 16 € en week-end

1 session adulte : 17 € en semaine ou 19 € en week-end

Formules de groupe et anniversaires

Le Karting Montaudran propose des formules de groupe sur réservation pour vous permettre de vivre une journée en tant que pilote :

Course 20 minutes : 5 minutes d’essais libres + 5 minutes d’essais chronométrés + 10 minutes de finale à 45€/pers

Course 30 minutes : 5 minutes d’essais libres + 10 minutes d’essais chronométrés + 15 minutes de finale à 56€/pers

Course 40 minutes : 5 minutes d’essais libres + 10 minutes d’essais chronométrés + 25 minutes de finale à 66€/pers

Des formules anniversaires sont également disponibles avec une session de 10 minutes, un goûter d’anniversaire et une cérémonie de remise des médailles pour 16€/enfant en semaine et 18€/enfant le week-end.

Drapeaux et signalisation

Le commissaire de piste utilise différents drapeaux pour communiquer avec les pilotes :

Drapeau jaune : accident sur la piste => ralentir et passer l’incident.

Drapeau rouge : accident général ou problème de sécurité => s’arrêter et attendre les instructions du pisteur.

Drapeau noir : course arrêtée => rentrer dans les stands.

Drapeau à damier : fin de la course => rentrer dans les stands.

Le commissaire de piste peut également faire des gestes pour donner des indications ou des avertissements.

En respectant ces règles de sécurité, vous pouvez profiter d’une expérience de karting en toute sécurité et en toute tranquillité.

Vidéo de la piste