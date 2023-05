Le karting électrique : une révolution silencieuse et rapide

Depuis la création du premier kart par Ingels en 1956, la technologie, la puissance et la sécurité des karts n’ont cessé de s’améliorer. Pendant plus de 70 ans, les moteurs à combustion interne ont dominé le domaine du karting. Cependant, les alternatives électriques sont apparues au cours des cinq dernières années.

Au début, les karts électriques étaient lourds et peu performants. Ils étaient surtout utilisés dans les centres de loisirs où la pollution sonore et atmosphérique posait problème. Progressivement, la technologie s’est améliorée et désormais, la majorité des nouvelles pistes de karting indoor sont équipées de karts électriques.

Compétition et championnats : l’émergence des karts électriques

Avant 2018, il était rare de voir des karts électriques en compétition ou dans les championnats nationaux et internationaux de karting. Cependant, en 2018, la Lettonie et l’Allemagne se sont lancées dans la création du premier championnat national de karting électrique. Le 1er mai 2018, la première étape du championnat national letton a eu lieu, et Richard Irbe en est sorti vainqueur dans la catégorie jeunes. Peu après, le 14 mai, l’Allemagne lançait également son championnat.

Blue Shock Race : la startup pionnière du karting électrique

La start-up lettone Blue Shock Race (BSR) a été la première à créer un championnat national de karting électrique. Malgré un budget très limité, ils ont développé toute la technologie nécessaire en seulement 30 jours. Au cours des six étapes suivantes du championnat, BSR et les pilotes ont réussi à augmenter la vitesse des karts de 10 secondes par tour.

Cette prouesse a permis à BSR d’attirer des investissements supplémentaires et des ingénieurs expérimentés. En 2022, les karts électriques de BSR rivalisaient avec les karts à combustion les plus puissants du monde. BSR a ainsi été surnommé “le roi du karting électrique” et “le Tesla du karting”.

Avantages des karts électriques

La technologie électrique est souvent considérée comme plus écologique que les moteurs à combustion, bien que des débats subsistent sur les batteries et leur recyclage. BSR met en avant la réduction du bruit et des émissions comme un atout majeur, mais se concentre avant tout sur la performance et l’expérience de la course de karts électriques.

Les karts électriques surprennent souvent les pilotes par leur rapidité et leur endurance. Des champions du sport automobile tels que Lucas Di Grassi, Arthur Leclerc, JJ Lehto, Sébastien Loeb et Andreas Bakkerud ont tous essayé les karts électriques de BSR et ont été impressionnés par leurs performances.

Innovations technologiques

Blue Shock Race est fière de se considérer comme une entreprise axée sur la technologie. Avec une équipe de 40 ingénieurs, mécaniciens et autres spécialistes, ils travaillent ensemble pour résoudre les problèmes et développer les applications basse tension les plus avancées et les plus puissantes, telles que les karts électriques, entièrement en interne.

La société s’est fixée des objectifs ambitieux, dont l’un est de garantir que leur technologie puisse atteindre ses performances maximales avec un refroidissement par air uniquement, sans nécessiter de ventilateurs supplémentaires ou de refroidissement par liquide. Cela rend également leur technologie plus légère et plus facile à installer sur un kart, ne nécessitant pratiquement aucune connaissance préalable et pouvant être configurée par une seule personne en 15 à 30 minutes.

Comme le dit le PDG de l’équipe, “Le génie, c’est la simplicité, mais toute simplicité n’est pas géniale”. En gardant cette devise à l’esprit, les ingénieurs de l’équipe dominent déjà l’industrie du kart électrique, organisant des championnats dans 13 pays, du Japon et de la Corée à l’Europe et même au Mexique. Alors, quelle est la source de leur pouvoir et de leur succès?

Au début, l’équipe BSR utilisait des composants et des matériaux standard et abordables disponibles sur le marché. Le travail de chaque ingénieur devait être financièrement justifiable sur le marché afin qu’il puisse être acheté pour un créneau spécifique à un coût raisonnable.

Plus tard, en comprenant l’importance de chaque composant en termes de puissance, d’énergie et de température, l’équipe BSR a commencé à améliorer chaque élément séparément, en commençant par la batterie, où le plus grand potentiel de progrès est possible et qui constitue la base de tout.

Si la batterie peut fournir une puissance élevée pendant une longue période et est facilement gérable, cela vaut la peine de résoudre le reste. Avec cette approche, de la batterie au moteur, en passant par le contrôle, le logiciel et le câblage, l’équipe BSR a créé les karts électriques les plus puissants de la planète et a utilisé ces connaissances pour créer des classes pour tous les groupes d’âge, y compris le kart pour enfants de 7 kW, le kart junior de 18 kW et le kart de classe athlète Pro de 25 kW.

L’avenir des courses Blue Shock

Avec des objectifs ambitieux et une équipe solide, Blue Shock Race (BSR) a déjà commencé à développer des motos électriques et à créer des systèmes de stockage d’énergie par batterie. Cependant, leur projet le plus important à ce jour est la franchise 9B, un centre de divertissement multifonctionnel capable de générer jusqu’à 10 gigawatts d’énergie électrique et de recharger jusqu’à 200 véhicules électriques par jour. Il intègre également des pistes de karting, des zones de restauration et de détente, ainsi que d’autres attractions pour les visiteurs.

BSR prévoit de construire ces centres de divertissement 9B dans plusieurs pays à travers le monde, en mettant l’accent sur l’accessibilité, la durabilité et la promotion des véhicules électriques. Ces centres deviendront des points de convergence pour les amateurs de sports automobiles, les familles et les entreprises, offrant une expérience unique et passionnante tout en étant respectueux de l’environnement.

En plus de l’expansion de leur entreprise et de l’innovation technologique, Blue Shock Race s’engage par ailleurs à soutenir et à promouvoir les sports automobiles électriques à tous les niveaux. Ils sont les principaux organisateurs et soutiens de divers championnats de karting électrique, contribuant à la croissance de la popularité des courses écologiques et à l’éducation des jeunes pilotes dans le domaine des sports automobiles électriques.

En conclusion, Blue Shock Race est une entreprise en pleine croissance qui se concentre sur la création de karts électriques de haute performance et sur l’organisation de compétitions mondiales. Grâce à leur technologie innovante et à leur vision ambitieuse, BSR devrait continuer à repousser les limites des véhicules électriques et à promouvoir la durabilité dans le domaine des sports automobiles. Leur succès jusqu’à présent témoigne de leur dévouement et de leur passion pour un avenir plus écologique et plus propre dans l’industrie des courses.