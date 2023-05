Obtention d’une licence de karting : tout ce que vous devez savoir

Le karting est un sport passionnant qui attire de nombreux amateurs à travers le monde. Cependant, pour pouvoir pratiquer ce sport, il est obligatoire de posséder une licence, qui varie en fonction de la fédération sportive à laquelle elle est rattachée. Dans cet article, nous allons parler des différents types de licences de karting, de leur coût et des conditions pour les obtenir.

Les différentes fédérations sportives

Il existe deux principales fédérations sportives qui délivrent des licences de karting en France : la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP).

La licence FFSA

La licence FFSA est la plus courante pour les amateurs de karting. Elle permet de participer à des compétitions et de s’entraîner sur des circuits homologués. Pour obtenir cette licence, il faut être âgé d’au moins 7 ans et fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile, ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.

Le coût de la licence FFSA varie en fonction de l’âge du pratiquant et de la nature de la licence demandée (entraînement ou compétition). Pour une licence d’entraînement, le coût est d’environ 120 euros, auxquels il faut ajouter la cotisation club et la cotisation prise par la CRK. Pour une licence de compétition, le coût est au minimum de 200 euros pour les adultes et les enfants doivent obligatoirement souscrire une licence tuteur à 55 euros.

La licence UFOLEP

La licence UFOLEP est une licence multisports qui permet de pratiquer plusieurs activités sportives en plus du karting. Elle est moins courante que la licence FFSA et n’est pas acceptée sur tous les circuits. Pour obtenir cette licence, il faut être âgé d’au moins 7 ans et fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport automobile.

Le coût de la licence UFOLEP varie en fonction de l’âge du pratiquant et de la cotisation club. Pour un adulte, le coût est d’environ 60 à 80 euros, tandis que pour un enfant, le coût est d’environ 35 à 50 euros.

Les droits de piste

En plus du coût de la licence, il faut également s’acquitter d’un droit de piste pour pouvoir accéder aux circuits. Ce droit varie en fonction des circuits et peut aller de 12 à 40 euros par jour environ, ou de 80 à 400 euros pour l’année. Certains clubs proposent des licences tout compris, incluant les droits de piste, ce qui peut s’avérer plus avantageux.

Conclusion

En conclusion, le coût d’une licence de karting dépend de plusieurs facteurs, tels que l’âge du pratiquant, la nature de la licence demandée et la fédération sportive à laquelle elle est rattachée. En plus du coût de la licence, il faut également prévoir un droit de piste pour accéder aux circuits. Il est donc important de bien se renseigner auprès du club et de la fédération sportive avant de demander une licence.

FAQ