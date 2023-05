Pression des pneus de kart : comment bien la régler

La performance des pneus joue un rôle crucial dans le monde du sport automobile, y compris dans le karting. En effet, l’adhérence des pneus sur la piste peut varier rapidement en fonction de leur température pendant une course. Il est donc essentiel de connaître et d’ajuster la pression des pneus afin d’optimiser les performances du kart. Dans cet article, nous explorerons les différentes étapes pour obtenir un résultat optimal.

Les bonnes valeurs pour la pression des pneus à froid

Pour déterminer la pression adéquate lorsque les pneus sont froids, vous pouvez commencer par une valeur standard située entre 0,45 et 0,60 bar pour des pneus en conditions sèches. Cette valeur dépendra du type de pneu, des conditions météorologiques et de la façon dont vous souhaitez exploiter les pneus sur la piste. Prenez note de cette valeur, car elle vous aidera à déterminer la pression adéquate pour les prochains tours.

Si vous connaissez déjà la pression idéale pour des pneus chauds, vous pouvez effectuer des essais en partant de valeurs plus élevées. Roulez sur la piste jusqu’à ce que vous sentiez que les pneus sont chauds et offrent une adhérence optimale. Vérifiez ensuite la pression et ajustez-la si nécessaire. Laissez les pneus refroidir, puis vérifiez à nouveau la pression pour déterminer la valeur idéale à appliquer lorsque les pneus sont froids et en fonction des conditions météorologiques.

Régler la pression des pneus sur piste

Après avoir effectué le premier tour de piste, comparez les valeurs de pression recommandées pour des pneus chauds avec celles de vos pneus actuels. Ajustez ensuite la pression des pneus à froid en soustrayant ou ajoutant la différence. Par exemple, si la pression idéale des pneus chauds est de 0,85 bar et que vos pneus sont à 0,95 bar, il faudra réduire la pression des pneus à froid de 0,10 bar pour optimiser les performances sur la piste.

Entre essais et courses

Pendant les qualifications, il est important de rapidement atteindre les performances maximales des pneus en commençant avec des pressions de pneus plus élevées. Cependant, cela dépendra du type de pneu utilisé. Pour un mélange de pneus plus dur, la valeur de pression sera réglée plus haute que pour un pneu tendre.

Il est important de prendre en compte plusieurs facteurs pour déterminer la pression adéquate, tels que la température de la piste, la température ambiante, le modèle et le type de pneu, ainsi que la configuration du kart. À titre indicatif, si vous participez à une séance de qualification avec 4 à 5 tours rapides, vous pouvez tenter une pression de 0,55 bar. En revanche, pour une course complète, une pression de 0,48 bar serait plus appropriée.

Conclusion

En résumé, la gestion de la pression des pneus est essentielle pour optimiser les performances de votre kart sur la piste. Il est important de connaître et d’ajuster la pression en fonction des conditions de course, des caractéristiques des pneus et des conditions météorologiques. N’hésitez pas à expérimenter et à ajuster la pression des pneus en fonction de vos observations pour tirer le meilleur parti de votre kart et améliorer vos performances en compétition.